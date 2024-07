Equitazione, ottimi risultati degli allievi Giarrizzo al “Progetto sport FISE Sicilia 2024”

Si è svolta, lo scorso 20 e 21 luglio, la sesta tappa del “Progetto sport FISE Sicilia 2024”, nel centro ippico Taytu’ di Palermo.

Gli allievi dell’A.S.D. Equitazione Agrigentina Giarrizzo di Favara si sono distinti su tutti i partecipanti per gli ottimi risultati ottenuti.

Nella giornata del 20 luglio, Mattia Messineo conquista il primo posto nella categoria B90 PONY fasi stile in sella a Scarlet, Adele Nobile conquista il sesto posto nella categoria B80 Pony fasi stile in sella a Lousi e Alessia Piazza conquista il secondo posto nella categoria B90 Senior e il terzo posto nella categoria B100 Senior in sella a Tenor D’Arioso.

Grandi risultati anche domenica 21 luglio dove Mattia Messineo conquista nuovamente il primo posto nella categoria B90 PONY a tempo in sella a Scarlet, Aurora Carrubba conquista il secondo posto nella categoria B90 junior a tempo in sella a Isabel di Camastra, Nikol Miriam Vella conquista il primo posto nella categoria B80 a tempo in sella a Princess e Alessia Piazza conquista nuovamente il secondo posto nella categoria B90 Senior a tempo e il secondo posto nella categoria B100 senior a tempo in sella a Tenor D’Arioso.

Complimenti a questi ragazzi della provincia di Agrigento che si allenano nella A.S.D Equitazione Agrigentina Giarrizzo seguiti dagli istruttori Filippo la Mantia di Palermo e Filippo Vullo di Favara.

“Sono orgoglioso dei nostri allievi che giornalmente si allenano con impegno, determinazione e passione per questo sport ed estremamente felice che vengano ripagati dai notevoli risultati conseguiti in gara.” Queste le affermazioni dell’istruttore Filippo Vullo alla fine di questo favoloso weekend.