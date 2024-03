Favara Academy, ottavo successo per la squadra impegnata nel girone di Terza Categoria

Continua a volare il Favara Academy, squadra dilettante impegnata nel girone unico di Terza Categoria Siciliana, per la provincia di Agrigento.

I ragazzi guidati da Mister Cinquemani ottengono l’ottava vittoria consecutiva, un percorso a punteggio pieno nel girone di ritorno; partiti in sordina all’inizio del campionato con un percorso altalenante , tra qualche vittoria e piu’ di una sconfitta anche se di misura, i biancoazzurri favaresi ad un certo punto della stagione sono addirittura scivolati al terz’ultimo posto , situazione che era precipitata dopo lo 0-3 a tavolino subito a San Biagio Platani in un giorno sfortunato dove sono successi degli episodi sfortunati che hanno penalizzato la squadra.

Ma fin dalla partita successiva, anche grazie al mercato di “riparazione” che la società ha sfruttato pienamente inserendo giovani di valore, nella seconda parte del campionato c’è stato un cambio di marcia che , grazie alle 8 vittorie di fila, hanno portato il Favara Academy dalle zone basse della classifica al 4° posto ed a sole 7 lunghezze di distanza dal primo posto, il che significa, al momento, qualificazione ai play off partecipando di diritto agli spareggi per la promozione.

La squadra è composta di ottimi elementi che di fatto dall’inizio del nuovo anno ha solo collezionato vittorie a suon di goal sia in casa che in trasferta (8 consecutive), mostrando un ottimo gioco corale di squadra.

L’ottimo portiere Santamaria è una vera sicurezza tra i pali, supportato da una difesa molto forte che ne fanno la retroguardia, ad oggi, più forte del campionato con soli 16 goal subiti ( di cui 3 goal subiti a tavolino contro il River Platani).Tra i grandi protagonisti vanno menzionate le prestazioni di Zambuto, Castronovo, Fallea e Daffeh, la regia del centrocampo che passa attraverso i piedi ed i polmoni di ottimi elementi come Sardo, Niesi, Sorce e il Capitano Pirrera, mentre per il reparto offensivo c’è l’imbarazzo della scelta, per l’allenatore Cinquemani, che può contare sulle prestazioni degli ottimi elementi Virone , Saye , Simone , Giglia , Augello e il Bomber Sidibe .

Il tutto egregiamente gestito dai dirigenti che formano la societa’ composta da Tonino Cusumano, Giuseppe Cusumano, Giuseppe Moscato, Salvatore Chiarenza, Rosario Cinquemani , che a loro volta sono supportati dall’instancabile Magazziniere Vincenzo Morgana, volto storico nell’ambiente calcistico favarese .

Mancano 4 partite ormai, ma c’è grande entusiasmo tra i dirigenti ed i giocatori , a caccia dell’obiettivo che fino a poco tempo fa era solo un pensiero utopico ma che , risultati alla mano, alla data odierna è un obiettivo sempre piu’ vicino e concreto.