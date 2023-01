Festa dell’Asd Milone, premiata la giavellottista Giusi Parolino

Sabato 7 gennaio 2023 presso la sede dell’ Urban Center di Siracusa si è svolta la Festa annuale della società di Atletica leggera ASD Milone Siracusa.

Il presidente Maurizio Roccasalva, ha voluto come ogni anno, dare il giusto riconoscmento a tutti i suoi bravi atleti, per aver fatto registrare, per la stagione agonistica 2022, grandi soddisfazioni in tutte le categorie dell’atletica leggera.

Lo stesso Roccasalva, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha posto l’attenzione sulla storia della Milone Siracusa e non ultimo sui grandi obiettivi del 2023, che ha tutti i presupposti per essere foriero di altrettanti risultati.

Alla grande festa presenti anche diverse autorità, l’assessore comunale allo Sport Andrea Firenze, il presidente provinciale Fidal, Paolo Gozzo, i Fiduciari GGG regionale, Agata Fonte, GGG Siracusa, Santo Giardina e tanti altri dirigenti e tecnici siciliani.

Tantissimi gli atleti premiati; tra questi sul palco, applaudita dai tanti presenti, anche l’atleta Giusi PAROLINO.

La nota giavellottista, premiata da Agata Fonte, riceve il premio per i risultati ottenuti nel lancio del giavellotto nel corso dell’anno 2022; tra i tanti successi ricordiamo il

Record Italiano nel giavellotto 600g,

la medaglia d’oro ai Campionati Italiani lanci Lunghi invernali,

la medaglia d’oro ai Campionati Italiani individuali estivi,

la medaglia d’oro ai Campionati Regionali Assoluti,

oltre le decine di medaglie d’oro regionali e i tanti record siciliani di categoria in varie specialità dei lanci.

Tra le eccellenze premiati i protagonisti della Finale A Argento del CdS Assoluto che hanno ottenuto la storica promozione in A OROe della Finale Nazionale Scudetto UNDER 23: Matteo MELLUZZO, Marco ROTILI, Simone FONTI, Roberto BRUNO, Cristian ARENA, Gabriele BOSCO, Giuseppe FALITI, Alexey VILLARI, Christian INDELICATO, Mauro GIUDICE, Cristiano MELI, Luca ZANETTI, Andrea MAGNANO,Zouhir SAHRAN.

Ricordiamo che questi atleti (ad eccezione di Cristiano MELI che è ancora categoria Allievo), oltre ad essere stati protagonisti della finale Argento sono anche stati protagonisti della Finale Nazionale Scudetto Under 23 insieme a: Gioele CIRAVOLO, Giuseppe NARDA, Matteo GIUDICE, Davide ROCCASALVA, Alessandro MOSCUZZA.

Premiate le “grandi” atlete protagoniste della Finale NAZIONALE CDS Master:

La stella dell’atletica Italiana Luisa CELESIA, Carmela MICIELI, Giusi PAROLINO, Maria Teresa STIEVANO, Elena TERRACCIANO, Giusy MALERBA, Ylaria FICHERA CANNIZZARO, Antonella ESPOSITO, Irene PENZIN, Francesca CICCIARELLA, Graziella COSTA, Valentina VISALLI, Lucia GIONFRIDDO.

E infine le premiazioni per risultati INDIVIDUALI:

lo stratosferico Salvatore BIANCA, un atleta di notevole valore agonistico, capace di conquistare titolo europeo giovanile nel salto in lungo in Finlandia, terzo ai campionati europei Assoluti nel salto in alto (dove ha stabilito il record italiano), 6 titoli italiani (di cui tre indoor e tre all’aperto nel salto in lungo, alto e staffetta); il master SM 35 Carmelo IMPALA’ Campione Regionale Assoluto lancio del giavellotto; Chiara IACONO, Campionessa Regionale salto in lungo ragazze; Ivan CAVARRA, Campione Regionale salto in lungo ragazzi; Salvatore CANGEMI, Campione Regionale salto in lungo e salto triplo cadetti e partecipazione al Criterium Nazionale Cadetti; Federico LENTINI, Campione Regionale lancio del giavellotto allievi e 5° posto nella classifica nazionale Campionato Specialità Allievi Lanci; Ferdinando ALTOMARE, 5° posto nella classifica nazionale Campionato Specialità Allievi Lanci; Coppa Italia, sonora vittoria per la Siracusa Women Sul neutro di Canicattini battuto nettamente il Vittoria Più “Vision” per Siracusa e Real allo stadio De Simone Sottoscritto accordo di immagine per i due sodalizi di Eccellenza Partner Pamuthu Sandil WIJESEKARA, il 5° posto nella classifica nazionale Campionato Specialità Allievi Lanci; Lorenzo GAMBUZZA, 5° posto nella classifica nazionale Campionato Specialità Allievi Lanci; Gioele GIANGRAVE’, 5° posto nella classifica nazionale Campionato Specialità Allievi Lanci; Giulio BUCCERI, partecipazione al Criterium Nazionale Cadetti lancio del Martello;Rosario RAPISARDA, Campione regionale mt. 800 e 1500 promesse; Viviana ROTONDO, Campionessa Regionale salto in alto SF 40.