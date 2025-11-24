Futsal

Futsal, Clamar Akragas non si ferma più: undicesima vittoria consecutiva

Undicesima vittoria consecutiva in campionato per la Clamar Akragas Futsal che consolida il primato in classifica

Undicesima vittoria consecutiva in campionato per la Clamar Akragas Futsal che consolida il primato e sconfigge sul gommato di casa la Merlo C5 con il risultato di 12 a 1.

Poco da fare per i volenterosi ragazzi di Mister Gallo che si trovavano di fronte una squadra concentrata e con il solo obiettivo vincere e convincere. Gli agrigentini mettono a segno sei marcatori diversi conquistando meritatamente i tre punti in palio e mantenendo le avversaria a distanza di sicurezza.

Cronaca del match che vede dominare in lungo e in largo i padroni di casa, anche affamati di reti oltre che di vittoria. Marcatori dell’incontro sono per gli ospiti Molinaro – con un goal di pregevole fattura – mentre per i padroni di casa oltre ad una autorete propiziata da un tiro cross di Granata andranno in rete Colore e poi con una doppietta a testa Toledo, Ruvio, Sirone, Granata ed il giovane 2008 Iacolino.

Archiviata l’ennesima vittoria, testa già alla difficile gara di settimana prossima al Pala DonBosco di Palermo quando si affronterà il Pioppo Futsal oggi vittorioso sul campo dello Sport Club Giudecca per 2 reti a 0.

