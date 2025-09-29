Futsal, il Città di Canicattì vince all’esordio in campionato contro il Nicosia

Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro il Nicosia futsal all’esordio nella nuova stagione del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai biancorossi.

Partita davvero emozionante e di alto livello, quella disputata sul campo di casa, davanti al un numeroso pubblico del Pala Mura. Partono in attacco i padroni di casa, i quali dopo il primo quarto d’ora di gioco si portano in vantaggio, siglando 1 – 0, da lì a poco, arriva anche il raddoppio, ma gli avversari del Nicosia, sul finale del primo tempo, rispondono siglando la rete del 2 – 1, chiudendo così il parziale della prima frazione di gioco.

Seconda frazione di gioco che si apre con parecchie occasioni da parte dei ragazzi di Mister Giardina, attraverso notevoli trame di gioco, ma rispondono bene gli avversari segnando la rete del pareggio, quasi immediatamente i biancorossi fanno vedere di che pasta sono fatti, dapprima segnando la rete del 3 – 2 portandosi sopra nel punteggio e successivamente chiudendo la partita siglando il 4 – 2, concludendo, così, anche la seconda frazione di gioco. Decisivi i gol dei biancorossi: Croci Di Bartolo, Matteo Lo Vetere, Diego Lo Verme, Marzio Fregapane. La squadra biancorossa sfodera una ottima prestazione contro il Nicosia Futsal, squadra di tutto rispetto che sicuramente lotterà per le zone alte della classifica. Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.