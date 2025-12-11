Porto Empedocle

Scontro tra auto e furgone all’ingresso di Porto Empedocle, un ferito 

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio all’ingresso di Porto Empedocle, nei pressi del bivio del supermercato Lidl

Pubblicato 12 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio all’ingresso di Porto Empedocle, nei pressi del bivio del supermercato Lidl.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un furgone. Il bilancio è di un ferito, per fortuna in maniera lieve. Si tratta del conducente di uno dei due mezzi. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario. 

