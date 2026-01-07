I Leoni Sicani “ruggiscono” per l’inclusione: al via la corsa solidale su Dash to Charity 2025

L’associazione sportiva dilettantistica siciliana di Powerchair Hockey (hockey su carrozzina elettrica), è in gara per ottenere il sostegno necessario al fine di professionalizzare uno staff tecnico.

Non è solo una questione di sport, ma di riscatto sociale in un territorio che troppo spesso finisce in coda alle classifiche nazionali. Da oltre 15 anni, i Leoni Sicani APS ASD dimostrano che nella provincia di Agrigento il coraggio corre più veloce delle difficoltà. Oggi, questa realtà d’eccellenza scende in campo per una partita diversa, quella della solidarietà digitale, candidando il proprio progetto all’iniziativa Dash to Charity 2025.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: vincere il sostegno economico messo in palio della fondazione “Dash to Cortina” per finanziare uno staff tecnico professionale (allenatori, mental coach e preparatori, dirigenti sportivi) dedicato agli atleti con gravi disabilità motorie.

I Leoni operano nelle Terre Sicane e questo spesso significa sfidare quotidianamente carenze strutturali e, talvolta, pregiudizi radicati. Hanno avuto il coraggio, tramutato in orgoglio, di ribaltare la narrazione della disabilità: non più vista con pietismo, ma attraverso la lente della resilienza e dell’agonismo puro. Per anni hanno lavorato per scardinare una mentalità “chiusa”. Attraverso l’hockey in carrozzina e gli incontri nelle scuole con oltre 2000 studenti l’anno, mostrano che la carrozzina è solo uno strumento, non un limite all’essere campioni.

Il Powerchair Hockey (hockey su carrozzina elettrica) è l’unica disciplina che permette a persone con ridotta forza muscolare e patologie complesse di praticare sport di squadra ad alto livello. Ma la passione, da sola, non basta più. Per competere e crescere, i 15 atleti dei Leoni Sicani – uomini e donne di diverse età – hanno bisogno di aver garantito delle figure professionali che curino la performance fisica e mentale a 360 gradi, accompagnino la squadra e supportino le famiglie e i 30 volontari che ogni giorno rendono possibile il miracolo sportivo dei Leoni Sicani.

Votare è gratuito e fondamentale. La partita si gioca ora sul web. I 3 progetti più votati riceveranno il supporto concreto di Dash to Charity. Per aiutare i Leoni Sicani a vincere, serve il supporto di tutti. Si può votare fino al 5 marzo 2026, ma è essenziale raccogliere consensi fin d a subito.

La procedura è semplice: Collegarsi al sito dashto.it e accedere alla sezione “Dash to Charity” o cliccare su “vota ora” nel pop up a comparsa sul sito. Individuare il progetto dei Leoni Sicani: Insieme per Ruggire più forte, cliccare su “vota ora” e registrarsi con la propria email. Fondamentale: confermare il voto cliccando sul link che arriverà via email (senza questo passaggio il voto non è valido). Si può dare solo un voto per indirizzo email.

Sostenere i Leoni Sicani significa dare voce a una Sicilia che non si arrende, che include e che vince. Un clic gratuito per permettere a questi ragazzi di continuare a sognare e a rappresentare il territorio a livello nazionale.