Il derby tra Akragas e Licata, un euro per ogni biglietto sarà devoluto in beneficienza 

In occasione del derby di Coppa Italia Akragas-Licata di domenica 1 settembre, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, l’incasso della gara, così come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sarà equamente diviso tra i due club. E su proposta della vice presidente dell’Akragas Roberta Lala, un euro per ogni singolo biglietto venduto sarà devoluto in beneficenza alle volontarie del territorio che si occupano del recupero e delle cure per gli animali randagi.

L’appello di Lala è stato accolto immediatamente dalle due Società. La dirigente, dunque, tiene a ringraziare sia l’Akragas sia il Licata che hanno sposato il progetto benefico e ricorda l’impegno delle volontarie animaliste nell’occuparsi dei randagi in difficoltà, affrontando tante spese. “È il giusto riconoscimento per delle persone splendide che hanno a cuore la sopravvivenza degli animali feriti e abbandonati. Queste persone sono un’esempio in un territorio difficile per gli amici a quattro zampe” – sottolinea Roberta Lala.