Il Favara perde in casa con la Vibonese, Infantino: “Nostro obiettivo è la salvezza”

Terza sconfitta in campionato per il CastrumFavara che cede il passo in casa alla Vibonese. Allo stadio Bruccoleri il match termina con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti. Protagonista assoluto della partita è l’attaccante Cardinale che sigla una doppietta.

I calabresi passano in vantaggio al 55º con la punta che insacca un delizioso assist proveniente dalla sinistra. Il raddoppio arriva a dieci minuti dal fischio finale ancora una volta con Cardinale che batte Scuffia con un gran tiro dal limite dell’area. Il Favara riapre il match con una bella rete di Palermo ad una manciata di minuti dal triplice fischio ma è la Vibonese a portare a casa i tre punti.

Il tecnico dei padroni di casa, Pietro Infantino, ha commentato così la partita: “Sapevamo di non poter sbagliare nulla contro una squadra che ha obiettivi diversi dai nostri. Stavamo facendo la partita perfetta ma gli errori poi si pagano. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Noi crediamo nel nostro obiettivo che è la salvezza, se qualcuno si è messo qualcos’altro in testa sbaglia. È un campionato in cui ci sarà da soffrire e ogni partita sarà difficile.”