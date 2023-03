La Fortitudo verso Chiusi per ottenere un posto nei Playoff

Dopo una regular season molto combattuta arriva la “complessa” Fase a orologio che mette la Fortitudo nella posizione di giocarsela per ottenere un posto nei Playoff, un risultato importante per una neopromossa. Serviva una vittoria contro Monferrato per ottenere il pass diretto e finire nel Girone blu ma la sconfitta ed i pari punti con Piacenza hanno premiato gli emiliani per differenza canestri. Nel girone bianco la squadra di coach Cagnardi ritrova dopo due anni Chiusi, affrontata in finale Playoff di Serie B, Rimini e Nardò. Nello stesso girone ci saranno anche Trapani e Latina ma non verranno affrontate in quanto presenti nello stesso girone della regular season. Nella classifica di questo mini girone è proprio Trapani in testa alla classifica con 6 punti, a pari merito con Rimini, seguite da Nardò ed Agrigento con 4, Latina e Chiusi 2. Le prime 4 squadre accederanno ai gironi playoff Oro e Argento, tutto è ancora aperto. La prima partita è proprio la trasferta di Chiusi domenica 2 Aprile alle ore 18 e coach Cagnardi presenta così il match: “Inizia la fase ad orologio e prosegue la nostra corsa, a Chiusi ci aspetta una squadra fisica e ottimamente allenata da coach Bassi”.La prima partita al Palamoncada sarà contro Nardò l’8 Aprile alle 19.