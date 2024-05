L’Akragas vince 1-0 l’ultima partita di campionato e chiude al 12º posto in classifica 

L’Akragas chiude la stagione del ritorno in Serie D con una vittoria. I biancazzurri, nell’ultima giornata di campionato, superano il Portici per 1-0 grazie alla rete di Casadidio all’ottavo minuto. Il Gigante conquista tre punti davanti il pubblico dello stadio Esseneto. La vittoria in casa Akragas mancava dallo scorso 24 marzo quando, sempre ad Agrigento, si impose 3-0 sull’Igea Virtus. La gara, in ogni caso, non metteva in palio alcuna posta importante considerando che sia l’Akragas che il Portici avevano già da tempo raggiunto l’obiettivo stagionale: la salvezza. Archiviato questo campionato, che ha sancito il ritorno in quarta serie dei biancazzurri, è tempo di pensare alla prossima stagione. Il patron Giuseppe Deni, in una conferenza stampa tenutasi negli scorsi giorni, ha annunciato novità importanti con la società che dovrà recitare un ruolo da protagonista.

38ª GIORNATA

Akragas – Portici 1-0

Canicattì – San Luca 4-2

Castrovillari – Gioiese 0-0

Trapani – Sant’Agata 4-2

Real Casalnuovo – Siracusa 3-4

Sancataldese – Siracusa 0-1

Vibonese – Licata 4-2

Igea Virtus – Reggina 1-1