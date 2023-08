Licata calcio, tre nuovi ingressi: Murgia, Francia e Vari

La società Licata Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Murgia.

Di origini sarde, Murgia, classe 1997, ha vestito per 8 anni la maglia del Cagliari dove ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile, successivamente milita per due stagioni in Lega Pro con la maglia dell’Olbia con cui colleziona 40 presenze. Infine in serie D veste le maglie di Budoni, Sanremese, Carbonia e Aprilia.

Centrocampista che fa della poliedricità̀ il proprio marchio di fabbrica, può̀ giocare in tutti i ruoli del centrocampo, fa della rapidità̀, della lettura del gioco e della tecnica le sue armi migliori.

“Sono contento di essere qui. Sono carico a mille e sono pronto ad affrontare questa nuova avventura in una piazza con dei tifosi meravigliosi e una grande storia alle spalle. Non vedo l’ora di iniziare. Sono a disposizione del mister e di tutto lo staff, e darò̀ il massimo per farmi trovare pronto.

Ma non finisce qui. Il DS Martello infatti ha chiuso anche per il centrocampista Flavio Francia e l’attaccante Federico Vari.Francia, classe 2002, ha svolto tutta la sua attività giovanile alla Lazio, per poi passare al Cosenza. Nelle ultime stagioni in serie D ha vestito le maglie di Fiuggi, Adriese e, nell’ultima stagione, Lavello.

E’ ufficiale anche l’arrivo di Federico Vari, classe 2001, che oltre a esordire in Lega Pro con la Viterbese nel 2018/2019, può vantare già più di 100 presenze in D con le maglie di Rieti, Lanusei, Vibonese e Nuova Floridia!

“A noi piace fare parlare il campo – dice il DS Martello – sta nascendo un Licata umile, operaio, ma che come sempre cercherà di vendere cara la pelle contro ogni avversario”.

I calciatori si trovano già in ritiro a Enna e sono a disposizione di Mister Romano