L’illuminazione dello stadio Esseneto è realtà, finanziato un milione di euro 

“Dopo ottant’anni di attesa possiamo annunciare con orgoglio e soddisfazione che è stato ottenuto il finanziamento per l’illuminazione dello Stadio Esseneto.” Lo scrivono in una nota congiunta gli assessori Gerlando Piparo, Costantino Ciulla, Gioacchino Alfano e il capogruppo di Fratelli d’Italia, Simone Gramaglia.

“Si tratta di un traguardo straordinario raggiunto grazie ad un impegno costante e a una determinazione incrollabile, nonostante le numerose difficoltà e l’incredulità dei cittadini e dei tifosi, ormai assuefatti a promesse non mantenute nel corso degli anni”, continuano nella nota.

Il progetto di illuminazione dello Stadio Esseneto, che prevede una spesa di € 1.033.300, è stato inserito infatti tra i finanziamenti dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. L’accordo è stato ufficialmente siglato ieri, 27 maggio 2024, al Teatro Massimo di Palermo, durante la cerimonia che ha visto protagonisti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana. Alla manifestazione hanno preso parte anche deputati nazionali, senatori, assessori e consiglieri regionali, i sindaci di tutta la Sicilia e numerose autorità civili, religiose e militari.

“Questo importante risultato è frutto della collaborazione a vari livelli istituzionali e dell’impegno di molte persone. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, al Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, On. Raffaele Fitto, al deputato nazionale e segretario della XIV commissione parlamentare permanente per le politiche dell’Unione Europea, On. Lillo Pisano, al Presidente Regione Siciliana, On. Schifani, all’Assessore regionale, On. Alessandro Aricò, al deputato regionale, On. Giusy Savarino. Ringraziamo inoltre il Sindaco, Franco Miccichè, la Giunta ed il Consiglio Comunale di Agrigento per la fiducia riposta sul gruppo politico di Fratelli d’Italia che sin dal suo insediamento ha focalizzato e raggiunto l’ambito obiettivo“, proseguono Piparo, Gramaglia, Ciulla e Alfano. “La tenacia, la caparbietà, la costanza e l’amore verso questa Città hanno finalmente prevalso su ogni ostacolo, permettendo di aggiungere un tassello importante ad un puzzle incompleto da una vita. Grazie a questo finanziamento lo Stadio Esseneto potrà finalmente disporre di un impianto di illuminazione consegnando alla comunità agrigentina uno spazio degno delle sue ambizioni sportive e sociali“, hanno concluso.

Un ringraziamento arriva direttamente dall’onorevole Calogero Pisano che dichiara: “Grazie al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al suo Governo, gli sportivi della città dei templi vedranno realizzato un progetto di cui si parla da decenni, ma che nessuno era riuscito a realizzare. Preannuncio che arriveranno nel capoluogo ulteriori finanziamenti che verranno utilizzati per opere strutturali importanti, ad iniziare da quelli destinati al ripristino dell’arteria stradale della Mosella, che faranno di Agrigento una città più bella, sicura e vivibile”.