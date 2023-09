Lorenzo Scandurra e Salvatore Crisiglione new entry in casa Akragas

Due new entry in casa Akragas. La Società biancazzurra ha ingaggiato il giovane centrocampista catanese Lorenzo Scandurra, classe 2003, la scorsa stagione in Serie D con il Castrovillari. Ha trascorso quattro anni nel settore giovanile della A.S. Roma ed è stato convocato nella Nazionale under 16. In Serie D ha indossato anche la maglia della Paganese.

Altro colpo under per l’Akragas che si assicura le prestazioni sportive dell’esterno offensivo con Salvatore Crisiglione, classe 2005, ex Misterbianco con il quale ha vinto il campionato di Promozione e ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria.

Entrambi i calciatori sono già a disposizione di mister Marco Coppa.