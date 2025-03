Mezza Maratona della Corcordia, vincono Pietro Paladino e Tania Militello

Pietro Paladino, della “Pol. Team F. Ingargiola” e Tania Militello tesserata con “Campobello Corre” sono i vincitori della ventunesima edizione della Mezza Maratona della Concordia, che si è disputata oggi ad Agrigento.

La manifestazione, organizzata dal GS Valle dei Templi, è stata valida come seconda prova del 23° Grand Prix regionale di mezze maratone, come campionato regionale a squadre Master e come campionato italiano Vigili del Fuoco sulla distanza dei 21,097 km.

La gara è stata condizionata dal forte vento di scirocco che ha accompagnato gli atleti lungo il suggestivo percorso attraverso la via Sacra, nel cuore della Valle dei Templi con arrivo e partenza dal lungomare Falcone-Borsellino di San Leone.

Oltre ai vincitori, sono stati anche premiati Giovanni Bono, della Runcard, primo nella SM60 con il premio intitolato a Giovanni Messina (cofondatore del GS Valle dei Templi) e Elio Amato (Universitas Palermo), primo nella categoria SM65, cui è andata la targa in ricordo di Mario Mondello, atleta di casa scomparso recentemente.

La manifestazione è stata valida come campionato italiano Vigili del Fuoco sulla distanza dei 21,097 km e come campionato regionale Master per società, titoli questi ultimi che sono rimasti in sospeso. Le due squadre vincenti saranno proclamate in occasione del prossimo appuntamento con IL GP regionale di mezze maratone, il 13 aprile a Scoglitti per la ScoglittiRace 3ª Half Marathon Trofeo Pescamare, organizzata dall’Athlon Kamarina.

La Maglia Oro, in campo maschile, è rimasta sulle spalle Simone Scordo, mentre tra le donne, da questa sera, è di Emilia D’Anna della Murialdo Cefalù oggi sesta assoluta.

Oltre 850 gli atleti giunti al traguardo, tra loro tanti sono arrivati dalla penisola; da menzionare anche Pietro Giardina dell’Athlon Ribera che oggi ha corso la sua 21esima Mezza maratona della Concordia, sulle 21 disputate. Hanno tagliato il traguardo anche Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina con Giusi La Loggia e Vincenzo Amata neo campione italiano negli 800 metri ai campionati italiani paralimpici di recente disputati ad Ancona.

CLASSIFICA UOMINI

Pietro Paladino (Pol. Team Francesco Ingargiola) 1h19’54 Simone Scordo (Talin Club Nicosia) 1h19’54 Carlo Marino (Amatori Valderice) 1h21’14 Andrea Lo Piccolo (Marathon Monreale) 1h21’29 Giovanni Soffietto (Universitas Palermo) 1h21’40

CLASSIFICA DONNE