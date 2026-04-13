Sport

Pattinaggio, Flavio Turano vince la sprint 400 metri al campionato regionale

Prossimo appuntamento coppa Europa che si svolgerà in Germania a Geisingen parteciperà l'atleta Flavio Turano il 15 Aprile 2026

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

Si è svolto il campionato Regionale di pattinaggio corsa tutte le categorie a Solarino (SR) Flavio Turano categoria junior vince la medaglia d’oro nel giro sprint 400m ,nella categoria Ragazzi femminili medaglia d’argento per Greco Maria Martina nella 3000 m a punti. Ottima perfomance per Gaia Fiorica.

Ottimi piazzamenti per esordienti Femminili ,Flavia Vella  classificata al 7 posto  su 59 atlete, seguita da  Matilda Renna, Boccadoro  Aurora, Esordienti Maschili Fallito Iacopo categoria esordienti femminili ottima prestazione di Giulia Ferrara  e Ginevra Mira. Soddisfatto il mister Tecnico Fisr prof Angelo Turano. Prossimo appuntamento coppa Europa che si svolgerà in Germania a Geisingen parteciperà l’atleta Flavio Turano il 15 Aprile 2026.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Apertura

Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata, giovane in ospedale 

Un brutto incidente si è verificato ieri sera in via San Francesco, a Santa Margherita Belice

Apertura

In fiamme l’auto di un impiegato delle Poste, indagini 

Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio

Apertura

Divampa incendio in abitazione, 85enne riesce a scappare e salvarsi

Una pensionata di 85 anni, che vive lì da sola, è riuscita a fuggire prima che le fiamme si propagassero in tutti gli ambienti

Apertura

Scontro tra auto e moto lungo la strada statale 189, un ferito 

Lungo la strada statale 189, nei pressi del bivio che porta al “Vivaio Galluzzo”

Apertura

Tragedia a Ravanusa, 80enne trovata morta nella cisterna di casa

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore improvviso o di un incidente domestico.