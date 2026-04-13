Pattinaggio, Flavio Turano vince la sprint 400 metri al campionato regionale
Prossimo appuntamento coppa Europa che si svolgerà in Germania a Geisingen parteciperà l'atleta Flavio Turano il 15 Aprile 2026
Si è svolto il campionato Regionale di pattinaggio corsa tutte le categorie a Solarino (SR) Flavio Turano categoria junior vince la medaglia d’oro nel giro sprint 400m ,nella categoria Ragazzi femminili medaglia d’argento per Greco Maria Martina nella 3000 m a punti. Ottima perfomance per Gaia Fiorica.
Ottimi piazzamenti per esordienti Femminili ,Flavia Vella classificata al 7 posto su 59 atlete, seguita da Matilda Renna, Boccadoro Aurora, Esordienti Maschili Fallito Iacopo categoria esordienti femminili ottima prestazione di Giulia Ferrara e Ginevra Mira. Soddisfatto il mister Tecnico Fisr prof Angelo Turano. Prossimo appuntamento coppa Europa che si svolgerà in Germania a Geisingen parteciperà l’atleta Flavio Turano il 15 Aprile 2026.