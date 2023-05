Pro Favara, riconfermato il riberese Caternicchia

Filippo Caternicchia, il forte laterale riberese, 24 anni il prossimo 3 giugno, è stato riconfermato dalla SSD Pro Favara 1984.

Il giocatore, duttile nello scacchiere ed utilizzato in diversi ruoli, si è contraddistinto come uomo-spogliatoio mettendosi sempre a disposizione per ogni scelta tattica. È la quarta conferma, nel giro di 24 ore, dopo quelle di Lupo, Bossa e La Piana. Inizia a prendere forma la Pro Favara edizione 2023/2024.