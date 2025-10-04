Promozione, l’Akragas in trasferta sul campo del Città di Canicattini

La seconda giornata del campionato di Promozione Sicilia è pronta a regalare nuove emozioni. Dopo il positivo esordio, l’Akragas è attesa da una trasferta insidiosa sul campo del Città di Canicattini, squadra compatta e determinata a fare punti davanti al proprio pubblico.

La formazione biancazzurra arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di dover stringere i denti: alcune assenze pesano ancora sulla rosa, ma la voglia di confermarsi resta altissima.

Mister Seby Catania, alla vigilia, ha commentato: «Tra Coppa Italia e campionato gli impegni sono tanti e non è semplice quando mancano giocatori importanti. Domenica scorsa avevamo quattro squalificati dall’anno precedente più due infortunati: le scelte erano praticamente obbligate. Anche stavolta dovremo rinunciare a elementi fondamentali, ma rientrerà qualcuno e sono certo che chi scenderà in campo darà una grossa mano.

Questa tifoseria ha visto fior di giocatori e porta sulle spalle una storia importante. Ma oggi serve pazienza: abbiamo 24 ragazzi nuovi, un gruppo appena formato, con un allenatore nuovo e siamo appena alla terza partita ufficiale insieme. Questa squadra ha ampi margini di crescita e col tempo troveremo anche maggiore qualità di gioco. L’importante è non abbassare mai la guardia».

L’Akragas si prepara quindi ad affrontare una sfida difficile, ma con la determinazione di chi vuole continuare a costruire il proprio percorso passo dopo passo, portando in alto i colori biancazzurri anche lontano dall’Esseneto.