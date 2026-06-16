Sport

Pugilato, grande successo per lo stage finale giovanile a Naro 

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di giovani atleti, tecnici, famiglie e appassionati, confermando ancora una volta il valore educativo e sportivo della disciplina pugilistica

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

Si è svolto presso la Palestra Comunale di Naro, lo Stage Finale Giovanile organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Rette Parallele, in collaborazione con Pugilato Naro Team Marsala e con il patrocinio dell’Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI).

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di giovani atleti, tecnici, famiglie e appassionati, confermando ancora una volta il valore educativo e sportivo della disciplina pugilistica come strumento di crescita personale e sociale. La manifestazione si è sviluppata attraverso un programma ricco e coinvolgente che ha visto alternarsi momenti di verifica teorica e pratica, esercitazioni tecniche e incontri dimostrativi controllati, durante i quali i ragazzi hanno avuto l’opportunità di mettere in mostra i progressi raggiunti nel corso della stagione sportiva. Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni tecniche, che hanno evidenziato preparazione, disciplina, spirito di sacrificio e rispetto delle regole, valori fondamentali che il pugilato trasmette quotidianamente ai giovani praticanti.

La serata si è conclusa con la consegna di attestati e medaglie a tutti i partecipanti, da parte del presidente dell’A.S.D. rette parallele Irene Falsone, dal Presidente Provinciale dell’ACSI Agrigento Giancarlo La Greca, dal maestro di arti marziali Camillo Giglio, e dal tecnico di pugilato CONI Gero Marsala, in un clima di festa e soddisfazione condivisa. Il riconoscimento ha premiato non solo i risultati sportivi, ma soprattutto l’impegno, la costanza e la crescita umana dimostrata dagli atleti durante l’intero percorso formativo. Gli organizzatori esprimono un sentito ringraziamento ai tecnici, ai collaboratori, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, rendendo questa giornata un momento di sport, aggregazione e valorizzazione dei giovani. Lo Stage Finale Giovanile si conferma così un appuntamento importante per il territorio, capace di promuovere i valori dello sport e di offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di crescita, nel pieno rispetto del motto che ha accompagnato l’intera manifestazione.

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