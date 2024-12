Samake abbatte l’Akragas, Nissa vittoriosa al 90′

Una rete di Samake al 90′, vale per l’Akragas la decima sconfitta in campionato. I biancazzurri, sul campo della Nissa, hanno sfiorato l’impresa di portare a casa almeno un punto per sperare di rimanere il più vicino possibile alla zona play out, oggi a 4 lunghezze.

Una partita ben giocata, tutto sommato, dalla squadra di Favarin che avrebbe certamente meritato miglior sorte ma paga ancora la mancanza di attaccanti di peso.

Domenica prossima la squadra del neo presidente Canzonieri, appena insediatosi alla guida del “gigante” e che ha promesso rinforzi, ospiterà il Sambiase nell’ultima giornata di andata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO