Santo Tirnetta tedoforo per Milano-Cortina 2026: orgoglio del Panathlon Club Sciacca Terme

Santo Tirnetta è stato selezionato tra i 10.001 tedofori che accompagneranno la fiamma olimpica nel suo viaggio verso i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Il Panathlon Club “Sciacca Terme” è lieto di annunciare che il proprio socio e vice presidente Santo Tirnetta è stato selezionato tra i 10.001 tedofori che accompagneranno la fiamma olimpica nel suo viaggio verso i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il “Grande Viaggio” della torcia partirà il 6 dicembre da Roma e si concluderà il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro, in occasione della cerimonia di apertura. La fiaccola attraverserà 12.000 chilometri, toccherà 60 città e tutte le 110 province italiane. È attesa ad Agrigento il 16 dicembre, dove Santo Tirnetta avrà l’onore di trasportarla lungo la tappa siciliana.

Ex giocatore di basket e pluricampione italiano di fotografia e video subacquei, Tirnetta incarna i valori dello sport come stile di vita e strumento di crescita civile e sociale. Il suo ruolo da tedoforo lo rende custode della Fiamma e messaggero dei valori olimpici: passione, talento, energia e rispetto.

Il Panathlon Club Sciacca Terme esprime profondo orgoglio per questo riconoscimento che scaturisce dalla proposta del delegato Coni di Agrigento Antonella Attanasio, che premia l’impegno sportivo e umano di Santo Tirnetta e rafforza il legame tra il territorio e i grandi eventi internazionali.

