Scalia Volley Sciacca, presentata la stagione: nuove ambizioni per il terzo anno consecutivo in Serie B

Scalia Volley Sciacca ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione sportiva 2026/2027, che vedrà la formazione saccense impegnata per il terzo anno consecutivo nel campionato nazionale di Serie B maschile. La presentazione ufficiale si è svolta al Palatenda Roccazzella alla presenza di dirigenti, staff tecnico, atleti, sponsor, istituzioni e numerosi tifosi, curiosi di conoscere da vicino una squadra profondamente rinnovata dopo il mercato estivo e pronta ad affrontare una nuova sfida in uno dei tornei più competitivi del panorama pallavolistico nazionale.

Sarà una stagione caratterizzata da importanti novità. A partire dalla guida tecnica, affidata a Maurizio Lopis, allenatore di comprovata esperienza chiamato a condurre il nuovo corso del club, fino alla presidenza della società, oggi affidata a Baldo Scalia. L’imprenditore del settore ittico-conserviero, già vicino al progetto sportivo attraverso il marchio che dà il nome alla squadra, ha infatti accettato di assumere la guida del sodalizio saccense confermando il proprio impegno a sostegno della pallavolo cittadina.

La società ha scelto di costruire una rosa profondamente rinnovata, puntando su un equilibrato mix tra esperienza e gioventù, con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e confermarsi protagonista nel campionato di Serie B. Tra i nuovi innesti spicca il palleggiatore Gabriele Parisi, atleta di grande carisma ed esperienza che da oltre vent’anni calca i campionati nazionali di Serie B e A2. Nel suo prestigioso curriculum figurano numerose stagioni da protagonista e la storica promozione dalla B2 all’A2 conquistata con Alessano. Importante anche l’arrivo dello schiacciatore Costantino Garofalo, giocatore che vanta una lunga carriera ai vertici della pallavolo italiana, con esperienze significative in piazze prestigiose come Spoleto, Taranto, Casarano, San Donà di Piave e Lamezia, oltre a diversi campionati vinti in Serie B. Guardando ai giovani, particolare attenzione è rivolta a Matteo Camerani, schiacciatore classe 2002 protagonista del percorso di crescita tra Ravenna e Forlì, e a Riccardo Quarta, opposto classe 2001 considerato tra i profili più interessanti della sua generazione, maturato tra Lecce, Casarano e Tricase. Completa il gruppo dei nuovi arrivi Paolo De Angelis, schiacciatore classe 2006, giovane di prospettiva reduce dall’esperienza con Bisignano culminata con la partecipazione ai playoff di Serie A3 e da un brillante percorso nel settore giovanile. Confermati i centrali Aldo Vaquer e Davide Coppola, il libero Andrea Di Franco e lo schiacciatore opposto Andrea Ferru. Rientrato l’altro centrale Alberto Ministeri, cresciuto nel vivaio locale. Completano la rosa i giovani locali.

Il campionato prenderà il via il prossimo 17 ottobre con la trasferta di Palermo. Per il debutto davanti al pubblico di casa bisognerà invece attendere il 15 novembre, quando la Scalia Volley Sciacca affronterà Gela dopo il turno di riposo previsto alla seconda giornata e due successive trasferte consecutive.