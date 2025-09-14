Calcio

Serie D, Favara a caccia della seconda vittoria consecutiva contro il Sambiase

Il Favara, dopo la straordinaria vittoria contro la Reggina all’esordio, affronterà il Sambiase in trasferta a Lamezia Terme

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie D. Il Favara, dopo la straordinaria vittoria contro la Reggina all’esordio, affronterà il Sambiase in trasferta a Lamezia Terme.

La squadra di mister Infantino è partita ieri alla volta della Calabria, convinta di poter replicare quanto fatto vedere nella prima giornata. “I ragazzi sono motivati e carichi – ha detto l’allenatore – siamo partiti bene ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ci aspetta una partita tosta contro una delle rivelazioni dello scorso campionato”. 

