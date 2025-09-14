Serie D, Favara a caccia della seconda vittoria consecutiva contro il Sambiase

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Serie D. Il Favara, dopo la straordinaria vittoria contro la Reggina all’esordio, affronterà il Sambiase in trasferta a Lamezia Terme.

La squadra di mister Infantino è partita ieri alla volta della Calabria, convinta di poter replicare quanto fatto vedere nella prima giornata. “I ragazzi sono motivati e carichi – ha detto l’allenatore – siamo partiti bene ma non abbiamo fatto ancora nulla. Ci aspetta una partita tosta contro una delle rivelazioni dello scorso campionato”.