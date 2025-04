Serie D, il Favara perde a Scafati: lo spettro playout è sempre più concreto 

Il Favara non sa più vincere e, dopo due pareggi consecutivi tra le mura amiche, perde 3-1 contro la Scafatese. A tre giornate dal termine i gialloblù stazionano in zona playout. A Scafati i padroni di casa meritano la vittoria con un inizio del match scoppiettante. Due le reti siglate in appena venti minuti di gioco.

A sbloccare la gara è Vacca con una rasoiata da fuori area al 12º. Il raddoppio arriva poco dopo con Foggia. Il Favara dimezza lo svantaggio con Mudasiru al 36º ma è soltanto una illusione. Il definitivo 3-1 arriva forse nel momento migliore del CastrumFavara. Lo stesso Mudasiru, nel tentativo di recuperare un pallone, commette fallo e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri non sbaglia Molinaro. Il Favara giovedì ospiterà il Ragusa e deve obbligatoriamente tornare alla vittoria.