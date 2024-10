Serie D, il Favara stende il Locri 2-0 e sale in classifica 

Il Favara torna alla vittoria tra le mura amiche, supera 2-0 il Locri e conquista tre punti importanti per la classifica. Protagonista assoluto del match è Palma, autore di una fantastica doppietta. I padroni di casa passano in vantaggio allo scadere della prima frazione con l’attaccante bravo a insaccare di testa un delizioso assist di Camilleri.

Nel secondo tempo la musica non cambia e il Favara è in controllo assoluto. Il raddoppio arriva al 62º ancora una volta con Palma, sempre di testa. Il Locri di mister Cozza avrebbe anche l’occasione di riaprire il match allo scadere con un calcio di rigore che però viene neutralizzato da Scuffia. Il Favara ottiene il secondo successo casalingo, dopo quello nel derby con l’Akragas, e vola al settimo posto in classifica.