Serie D, il Licata perde ancora: la salvezza adesso passa solo dai playout

Sconfitta bruciante per il Licata che perde 1-0 contro il Sambiase. La salvezza dei gialloblù adesso dovrà passare obbligatoriamente dai playout che probabilmente la squadra di mister Pippo Romani dovrà giocare in trasferta. Il Sambiase torna alla vittoria. Per i padroni di casa decisivo il calcio di rigore trasformato ad inizio della ripresa da Umbaca.

Il Licata era pure riuscito a passare in vantaggio con Minacori ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Due le grandi occasioni nel finale per trovare la via del pareggio. Bocche cucite al triplice fischio per il Licata che continua con il silenzio stampa. La salvezza adesso passa dai playout. Domenica al “Dino Liotta” arriva il Pompei.

foto Giuseppe Marrali