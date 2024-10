Serie D, il Licata torna alla vittoria: 2-0 al Sant’Agata 

foto di Giuseppe Marrali

Il Licata torna alla vittoria nel turno infrasettimanale valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie D, girone I. Al Dino Liotta i gialloblù superano 2-0 un combattivo Sant’Agata che in diverse fasi della partita ha impensierito la retroguardia licatese. Protagonista l’estremo difensore dei padroni di casa Rossi che si è distinto in almeno tre occasioni. A sbloccare il match ci pensa Giannone con un preciso colpo di testa al 28º. Il raddoppio avviene a pochi secondo dal triplice fischio quando Saito ribadisce in rete la respinta corta del portiere ospite. Una vittoria importante che permette al Licata di muovere la classifica. Domenica i gialloblù andranno in trasferta al Gaeta contro l’Enna.