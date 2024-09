Serie D, il Licata vince il derby con il Favara con un gol nei minuti di recupero 

Il Licata vince il derby con il Favara grazie ad una rete siglata da Furina a pochi secondi dal triplice fischio e conquista la prima vittoria in campionato. Un match davvero combattuto tra due squadre che non si sono risparmiate nell’arco dei novanta minuti. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un gol di Maimone che ribatte in rete il calcio di rigore respinto dal portiere Scuffia.

Il Favara trova il pareggio con Avanzato, bravo a insaccare di testa in mischia. Quando la partita sembrava ormai destinata al pareggio, che comunque non sarebbe stato un risultato ingiusto, il Licata trova il gol vittoria con Furina che trafigge il portiere ospite con un gran tiro rasoterra.