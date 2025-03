Serie D, ufficiale il ritiro dell’Akragas dal campionato: la nuova classifica

Il girone I della serie D si riduce a 17 squadre. Ufficiale la rinuncia presentata dall’Akragas, con la classifica che viene riscritta con l’annullamento dei risultati di tutte le gare in precedenza disputate dalla società siciliana. Cambia anche il calendario: dalla 11esima giornata di ritorno turno di riposo alla società che avrebbero dovuto incontrare l’Akragas.

Inoltre retrocederà direttamente in Eccellenza solo l’ultima classificata mentre per quanto riguarda la disputa dei play out resta tutto invariato. Questa la nuova classifica: Siracusa 60 punti; Reggina 56; Scafatese 50; Sambiase 49; Vibonese 45; Nissa 39; Paternò 37; Igea Virtus 33; Ragusa, Pompei 28; Castrumfavara 27; Acireale 26; Sancataldese, Enna 24; Licata 22; Sant’Agata, Locri 19.