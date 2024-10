Tiro a segno nazionale, l’agrigentina Mary Cimino al “trofeo CONI”

Sarà presente anche il Tiro a Segno Nazionale di Agrigento al -Trofeo CONI- che si svolgerà a Catania e Palermo dal 3 al 6 ottobre p.v. . Il -Trofeo CONI- è la manifestazione sportiva più importante dell’anno, organizzata direttamente dal CONI, riservata ai giovani talenti di tutta Italia di età compresa tra i 10 e i 14 anni, si tratta di una mini olimpiade con quarantaquattro federazioni presenti.

L’agrigentina Mary Cimino, quattordici anni, tesserata presso la sezione del Tiro a Segno Nazionale di Agrigento, sarà una dei quattro tra atleti e atlete che comporranno la squadra di tiro a segno, due di pistola e due di carabina, della regione Sicilia. Mary Cimino autentico talento del tiro a segno, gareggerà nella specialità pistola a 10 metri ad aria compressa. E’ arrivata a questa importante manifestazione dopo aver vinto il titolo di –campionessa regionale– categoria ragazzi e la fase regionale di qualificazione, del –Trofeo CONI-.

Mary è l’ennesimo successo di Angelo Mauro , dirigente della sezione del Tiro a Segno Nazionale di Agrigento, tiratore agonista in attività e tecnico qualificato di pistola UITS-ISSF. Ho creduto in lei da subito, dopo aver visto nei suoi occhi la determinazione a praticare il nostro sport, -è il commento di Mauro-. Seguo Mary in tutti gli allenamenti che svolge in poligono nel fine settimana -ha aggiunto Mauro-, coadiuvato dal lavoro psicopedagogico, che svolge Chiara Giarratana, tecnico di pistola UITS-ISSF, nonchè docente scolastico. Insieme si è pensato di dare un impulso importante alla fase preparatoria di Mary, con la sua partecipazione ad un’ultima gara, in vista dell’ importante impegno di questo fine settimana.

Mi sono avvicinata a questo sport per la curiosità di vedere cosa facesse mio papà in poligono -afferma Mary-. Mi sono subito accorta che per riuscire a fare bene in questa disciplina occorre concentrazione e un gesto tecnico molto affinato oltre ad un gruppo di tecnici e atleti molto affiatati che ti supportano. Spero, sabato mattina, di dare il mio contributo alla squadra della Sicilia per ottenere un ottimo piazzamento.

Alla manifestazione interverranno, vista l’importanza dell’evento, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del CONI Nazionale, Giovanni Malagò .