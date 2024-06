Tutto pronto per il 9° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro

Si accendono i motori a Sant’Angelo Muxaro. La cittadina dell’agrigentino è pronta ad ospitare per la nona edizione l’Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro.

La manifestazione tra i birilli, organizzata dalla Muxaro Corse A.S.D., sotto l’egida della Federazione Aci Sport con la vicinanza della Delegazione Aci Sport Sicilia, si svolgerà il prossimo 27 e 28 luglio. Proseguono così i preparativi per la gara, che porterà punti per il Trofeo d’Italia Slalom e per il Campionato Siciliano (coeff. 1,2). Ormai chiaramente è quasi tutto ultimato, con le iscrizioni che si sono già aperte ed è dunque già partita la caccia al successore di Salvatore Venanzio, che lo scorso anno si impose al volante della sua Radical SR4 Suzuki.

Il 9° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, per il quale hanno lavorato diversi giovani volontari del paese e non solo, vede in prima linea il Comune, che ha patrocinato la manifestazione, e ovviamente il suo Sindaco, il Dott. Angelo Tirrito, davvero entusiasta di ospitare ancora una volta l’autoslalom: “Anche quest’anno a Sant’Angelo Muxaro andrà in scena una tra le più appassionanti gare di abilità automobilistica – afferma ai nostri microfoni il Primo Cittadino -. Questa emozionante manifestazione promette di offrire spettacolo e adrenalina agli appassionati di motori e a tutti i partecipanti. L’Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro è ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo della nostra comunità e riesce così ad attirare piloti e spettatori da tutta la regione e non solo. Per noi questo è certamente un motivo di orgoglio”.

Ma Sant’Angelo, che si vestirà a festa per l’occasione, non è certamente solo motori. Gli appassionati che accorreranno in massa avranno così modo di godere del paese a tuttotondo: “L’evento – prosegue il Sindaco – rappresenta, anche, un’importante occasione per mettere in luce le bellezze del nostro territorio e per promuovere il turismo locale. Invitiamo tutti a godere di questo evento unico, che non solo celebra lo sport ma rafforza anche il senso di comunità e la passione per le competizioni automobilistiche”.

Tornando alla gara, che è inserita anche nel calendario del Trofeo Coppa dei Monti Sicani, va ribadito il grande impegno della Muxaro Corse che ha lavorato per rendere migliore lo spettacolo, non solo per gli appassionati, ma anche per i piloti. Lungo il percorso sono stati, infatti, introdotti nuovi guardrail e si è provveduto alla manutenzione del manto stradale. Operazioni che chiaramente porteranno i piloti a correre ancor di più in sicurezza.

Il 9° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, come ormai è consuetudine, verrà corso lungo un tratto di 2,99km della SP19 e permetterà ai corridori di conquistare anche il TrofeoSant’AngeloMuxaro giunto alla settima edizione. I piloti, che avranno a disposizione tregiricronometrati, oltre a quello di ricognizione, saranno così chiamati a partire dalla periferia del paese, ai piedi della collina che la ospita, arrivando di fatto alle porte del centro abitato.