Unitas Sciacca, Cipolla ed Erbini stendono la Folgore con due rigori 

Vittoria di rigore per l’Unitas Sciacca che si impone 2-0 sulla Folgore. I neroverdi conquistano tre punti che permettono di restare in scia delle prima in classifica. La partita si sblocca al 12º con Cipolla, infallibile dagli undici metri. Gli ospiti vanno vicinissimi al pareggio con Bertoglio e Subutan, fermati soltanto dai legni. Il raddoppio arriva allo scadere ancora su un calcio di rigore trasformato questa volta da Erbini.