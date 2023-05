Vincenzo Italiano, da Ribera alla finale di Conference League con la Fiorentina

Vincenzo Italiano, allenatore originario di Ribera, stacca il pass per la finale di Conference League con la sua Fiorentina. Nato a Karlsruhe in Germania, dove i nonni si erano trasferiti per lavoro, torna subito nella sua Ribera e lì rimane negli anni dell’infanzia. Ed è proprio nella città delle arance che coltiva il sogno di diventare un calciatore professionista. E ci riesce.

Centrocampista, giocava davanti la difesa, muove i primi passi nel mondo del calcio in Sicilia con il Partinico nella stagione 93-94 e poi a Trapani fino al 1996. Poi il grande salto al Genoa per poi passare su entrambe le sponde di Verona: Hellas e Chievo. Gli ultimi anni di carriera si sposta prima a Padova e poi Perugia per appendere gli scarpini al chiodo nel Lumezzane. Inizia una nuova vita, quella da allenatore.

La gavetta come vice al Venezia e la Serie D con la Vigontina, una squadra della provincia di Padova. Il salto nei professionisti con il Trapani dove ottiene la promozione in Serie B. Nel campionato cadetto si afferma con lo Spezia, squadra con cui ottiene la storica promozione in Serie A. Poi arriva la Fiorentina del presidente Commisso che lo chiama per sostituire Gennaro Gattuso. Al primo anno conquista la qualificazione in Europa mentre al secondo porta i viola a disputare ben due finali: quella di Coppa Italia e quella di Conference League.