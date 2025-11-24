Volley, Scalia Sciacca cade in trasferta contro Santa Teresa Riva
Scalia Sciacca cede in trasferta al Santa Teresa Riva, che nella settima giornata del campionato di serie B maschile conquista l’intera posta con il risultato di 3-1. La formazione jonica parte forte e domina il primo set (25-15), imponendo ritmo e precisione al servizio.
Anche nel secondo parziale i padroni di casa tengono in mano il gioco, chiudendo 25-20 nonostante un tentativo di rimonta dei saccensi. Nel terzo set arriva la reazione dello Sciacca: con l’inserimento del nuovo acquisto Andrea Ferru, il gruppo di coach Tani Frinzi Russo mostra carattere e solidità in attacco e a muro, riuscendo a strappare il parziale ai vantaggi (25-27).
Il quarto set si apre in equilibrio fino al 7-7, ma Santa Teresa Riva trova l’allungo decisivo e chiude 25-20, sigillando la vittoria davanti al proprio pubblico. Per Scalia la soddisfazione di aver mostrato sprazzi del bel gioco, soprattutto nel terzo set. Occorre lavorare sulla continuità. Domenica prossima la squadra tornerà in campo al Palatenda Nino Roccazzella contro la Gupe Catania, con l’obiettivo di trasformare la buona reazione vista in trasferta in punti preziosi per la classifica.