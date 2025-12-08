Sport

Volley Serie B, Scalia Sciacca vince 3-1 in trasferta

Scalia Volley nella nona giornata del girone H del Campionato Nazionale di Serie B si impone per 3 a 1 sul campo del Termini Imerese

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Scalia Volley nella nona giornata del girone H del Campionato Nazionale di Serie B si impone per 3 a 1 sul campo del Termini Imerese conquistando il secondo successo consecutivo. Match combattuto, con i termitani che hanno dimostrato, con un atteggiamento positivo e tanta grinta, di non meritare l’ultimo posto in classifica. I parziali sono stati i seguenti: 21-25, 23-25, 25-22, 23-25.

La squadra di casa nelle fasi iniziali è sempre stata in vantaggio, ma nel momento decisivo, nella parte finale dei parziali, è venuta fuori la maggiore qualità tecnica del gruppo saccense guidato in panchina da Tani Frinzi Russo. Miglior realizzatore alla fine è stato Nicola Atria con ben 24 punti, seguito da Aldo Vaquer con 18. Seguono Zouhair con 14 punti, Davide Coppola 10, Andrea Ferru 8, Andrea Roccazzella 5 punti. Prossimo turno domenica 14 dicembre al palatenda “Roccazzella” contro Papiro Fiumefreddo.

