XXII edizione del Trofeo Kalat, primo posto per il poliziotto Dario Longo

Dario Longo (Amatori Regalbuto) e Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) sono i vincitori del XXII edizione del Trofeo Kalat, che si è disputato ieri mattina a Caltanissetta.

La manifestazione, organizzata dalla Track Club Master, è stata valida come nona prova del Grand Prix Sicilia e come prova del GP provinciale di Caltanissetta ed Enna.

Tre giri, per un totale di dieci chilometri di un percorso molto tecnico con partenza e arrivo da viale della Regione nei pressi dello stadio Palmintelli. Gara sul velluto per Dario Longo (Amatori Regalbuto) leader della classifica”bronze”, la scorsa domenica secondo a Mazara del Vallo. L’atleta dell’Amatori Regalbuto, ha corso senza avversari, andando a vincere con l’ottimo crono di 33°32. La lotta è stata alle sue spalle, con il giovane Alessio Azzarello (Universitas Palermo) che ha chiuso in 36’21, appena un secondo meno del più esperto Antonio Puccio (Sciacca Running) in 36’22. A ruota Salvatore Stivala (Atletica Bellia) 36’32.

Sul palco, per le premiazioni, il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, l’assessore allo sport Fabio Caracausi, il presidente della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia, il vice presidente della Fidal Sicilia Giancarlo La Greca. Ottima come sempre l’organizzazione della Track Club Master di Caltanissetta del presidente Alessandro Giambra. Prossimo appuntamento con il GP regionale di corsa su strada, domenica 24 settembre con l’ottavo trofeo Città di Milazzo.