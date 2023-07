TREVIGLIO (BERGAMO) (ITALPRESS) – Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia, ha realizzato un nuovo bosco urbano di circa 3.000 piante nel Comune di Treviglio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Regas, partner italiano delle principali utility del settore gas, Renovit, piattaforma italiana per l’efficienza […]