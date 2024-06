ROMA (ITALPRESS) – “Competitività: il nodo della ricerca, il ruolo dell’impresa”. E’ questo il tema al centro dell’Assemblea 2024 di Assobiotec, l’Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie, in programma martedì 25 giugno alle 11.30 a Roma, all’Auditorium della Tecnica di Confindustria, in Viale Umberto Tupini 65. Dopo i saluti di benvenuto di […]