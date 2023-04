ROMA (ITALPRESS) – Ferrero è l’azienda con la miglior reputazione in Italia. E’ quanto emerge dall’Italy Reputation Ranking 2023, la classifica delle prime 100 aziende italiane per reputazione realizzata da The RepTrak Company. La multinazionale di Alba è anche al primo posto per Esg Index. “Siamo felici di questo riconoscimento perchè la sostenibilità per noi rappresenta una priorità. Non la si deve considerare un costo ma un investimento e i rincari delle materie prime e dei beni energetici, malgrado rendano più difficile la transizione verde, non devono allontanarci da questo obiettivo”, afferma al “Corriere della Sera” Alessandro d’Este (nella foto), ad di Ferrero Commerciale Italia.

