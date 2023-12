BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna non si ferma più. I rossoblù, dopo i fasti di Coppa Italia, vincono 1-0 contro l’Atalanta, grazie alla rete nel finale di Ferguson. Sono così sei le vittorie consecutive in casa in campionato per la squadra di Thiago Motta, ora a quota 31 punti, al quarto posto della Serie A, […]