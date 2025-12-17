HOME
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Giudiziaria
Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini
"Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", commenta su X Salvini.
Pubblicato 58 minuti fa
Da
Redazione
Redazione
0 commenti
Ultime Notizie
di Gioacchino Schicchi
“Anche senza violenza, il potere criminale non diminuisce”: no alla white list per azienda agrigentina
Giudiziaria
Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini
Agrigento
Agrigento, auto investe bicicletta elettrica: un ferito in ospedale
Ultime Notizie
Palma nuovo procuratore generale della Corte dei conti siciliana
Politica
Incentivi per lo smart working, La Rocca Ruvolo: “Misura concreta per sostenere l’occupazione dei giovani”
Agrigento
Crolla un tratto di strada in via San Vito, paura tra i residenti
21:34 - “Anche senza violenza, il potere criminale non diminuisce”: no alla white list per azienda agrigentina
19:08 - Agrigento, auto investe bicicletta elettrica: un ferito in ospedale
18:12 - Palma nuovo procuratore generale della Corte dei conti siciliana
18:07 - Incentivi per lo smart working, La Rocca Ruvolo: “Misura concreta per sostenere l’occupazione dei giovani”
17:30 - Crolla un tratto di strada in via San Vito, paura tra i residenti
17:25 - Non si è appropriata dei mobili della madre disabile, 53enne assolta
17:04 - Investita da un automobilista di 90 anni, morta 82enne
16:55 - Aica, i comuni soci continuano a non pagare: ignorati anche gli atti di precetto
16:49 - Impianto Omnia, Carmina deposita interrogazione: “rischio ambientale e sanitario”
14:06 - L’ex mattatoio di Santo Stefano Quisquina oggi hub di prima accoglienza turistica
