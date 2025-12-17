Giudiziaria

Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini

"Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", commenta su X Salvini.

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione
