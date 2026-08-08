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Eruzione Etna, ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania

La nota della società

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Continua l’attività eruttiva dell’Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, dall’analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza, si osserva che è iniziata una tracimazione lavica dall’area craterica Nord; tale attività produce un modesto flusso lavico che si attesta nella
porzione alta della Sciara del Fuoco. Prosegue l’ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud e, con una intensità variabile, lo spattering dall’area craterica Nord. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta nella fascia dei valori medi.
La società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che è stata disposta la riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1), precedentemente chiusi a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Sono ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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