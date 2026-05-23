Politica

Strage Capaci, Meloni “Dalla memoria costruire futuro libero dalla paura”

Lo scrive la presidente del Consiglio, sui suoi profili social.

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione
ROMA (ITALPRESS) – “Il 23 maggio 1992 l’Italia si fermò di fronte all’orrore della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra Storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato. Anche per questo dal 2002 si celebra la Giornata Nazionale della Legalità: un momento non solo per ricordare le vittime di tutte le mafie, ma per far conoscere soprattutto ai giovani l’importanza della legalità e dell’impegno civile. Perchè è dalla memoria e dalle nostre scelte quotidiane che possiamo costruire un futuro libero dalla paura e dall’indifferenza”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sui suoi profili social.- Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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