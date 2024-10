Controlli in aziende agricole e della ristorazione: nove denunciati

Nel mese di settembre i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, in sinergia con le Stazioni Carabinieri della provincia di Trapani, hanno effettuato numerosi controlli e ispezioni presso aziende agricole e della ristorazione al fine di contrastare il fenomeno del “caporalato” e l’utilizzo di lavoratori “in nero”, approfittando dello stato di bisogno da parte di alcune fasce di cittadini più deboli.

A finire sotto i riflettori dell’attività ispettiva dei Carabinieri sono state 32 imprese individuali nel settore agricolo e della ristorazione. A conclusione dei controlli 11 imprese sono risultate irregolari e, per 5 di esse, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (avendo riscontrato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la contestuale presenza di oltre il 10% dei lavoratori “in nero”). In sede di ispezione è stata infatti accertata la presenza di 21 lavoratori “in nero” sui 112 controllati; 9 persone sono state denunciate in stato di libertà per violazioni in materia di lavoro fra le quali, le più ricorrenti sono state quelle della mancata formazione e informazione dei lavoratori,mancata sorveglianza sanitaria e mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale; sono state, infine, comminate ammende ed elevate sanzioni amministrative per complessivi € 175.000.