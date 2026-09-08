Trapani

Investe e uccide due spettatori durante gara, pilota negativo a test tossicologico 

Il pilota della Peugeot 308 TCR che ha provocato la morte di due giovani durante la cronoscalata Monte Erice

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

È risultati negativo l’esito degli esami tossicologici eseguiti su Marco Nicoletti, il pilota della Peugeot 308 TCR che ha provocato la morte di due giovani durante la cronoscalata Monte Erice. Le vittime sono Giuseppe Bisconti e Karol Greco di Belmonte Mezzagno (Palermo). La Procura di Trapani ha aperto un’inchiesta e iscritto Nicoletti nel registro degli indagati per omicidio stradale. 

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