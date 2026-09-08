Messina

Ha svaligiato numerose abitazioni, arrestato 18enne

Si sarebbe introdotto in diverse abitazioni, alcune delle quali adibite a residenze estive, da cui avrebbe asportato denaro contante, dispositivi elettronici e numerosi monili in oro

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un 18enne, barcellonese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato per una serie di furti in abitazione.

Gli episodi contestati sono stati commessi a Mazzarrà Sant’Andrea (ME) e risalgono al periodo compreso tra aprile e agosto scorso, allorquando il giovane – in concorso con un complice allo stato rimasto ignoto – si sarebbe introdotto in diverse abitazioni, alcune delle quali adibite a residenze estive, da cui avrebbe asportato denaro contante, dispositivi elettronici e numerosi monili in oro di ingente valore economico.

Il provvedimento cautelare è scaturito da un’indagine coordinata dalla Procura barcellonese, diretta da Giuseppe Verzera, e condotta dai Carabinieri della Stazione di Furnari (ME), nell’ambito della quale è stata effettuata una meticolosa analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza delle zone interessate, a cui è poi seguita una serie di riscontri presso un negozio “compro-oro” ove l’indagato aveva versato parte della refurtiva per ottenere in cambio denaro.

In tale quadro, considerata la gravità degli episodi contestati e la spregiudicatezza criminale dell’indagato, nonché il concreto rischio che lo stesso possa reiterare il reato e rendersi irreperibile, il G.I.P. ha quindi ritenuto necessario adottare una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato, ora ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

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