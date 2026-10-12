Manomettono contatore per rubare energia elettrica, 3 arresti

Proseguono i controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani unitamente a personale specializzato delle società addette alla fornitura di energia elettrica.

Nel corso dei controlli messi in atto durante un servizio coordinato con personale del 12° Reggimento Carabinieri di Palermo, nell’ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, nel territorio di Partanna sono stati arrestati in flagranza 3 soggetti del posto sorpresi ad aver manomesso il contatore delle proprie abitazioni creando un allaccio abusivo alla rete pubblica per un danno in corso di quantificazione. Durante il medesimo contesto operativo è stato inoltre deferito all’A.G. per falsità materiale un 31enne sorpreso in possesso di una carta di identità elettronica con microchip asportato. A seguito dell’udienza di convalida, per due degli arrestati è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. per tre giorni a settimana, mentre per il terzo non è stata disposta alcuna misura. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.