Prodotti non sicuri, sequestrati 8mila giocattoli

La Guardia di finanza di Trapani, in tre distinte attivita’ commerciali della provincia ha sequestrato 8.350 giocattoli e articoli natalizi, per un valore complessivo di circa 15.000 euro tutti privi della necessaria marcatura “CE”, che doveva assicurarne la sicurezza e la conformita’ alla normativa europea, nonche’ delle informazioni essenziali in lingua italiana previste dalla legge, come le indicazioni circa il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

L’assenza di tali informazioni, oltre che un illecito amministrativo, costituisce un concreto rischio per la salute dei consumatori.

Oltre al sequestro, ai titolari delle attivita’ commerciali, particolarmente conosciute nelle rispettive citta’ per il vasto assortimento di prodotti esposti in vendita, sono state contestate violazioni che prevedono sanzioni amministrative per importi superiori a 25.000 euro, secondo le disposizioni del Codice del Consumo.