Sei chili di droga e pistola con silenziatore tra le pizze, arrestato fattorino  

Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Trapani, in seguito a quanto condiviso in seno alle riunioni del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica svolte in Prefettura.

I Carabinieri di Trapani, hanno arrestato tre trapanesi, una 79enne una 58enne e un 51enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma clandestina, denunciando nello stesso contesto un 19enne di Trapani per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante il controllo di un’abitazione del quartiere San Giuliano dove vivevano le due donne, giungeva un uomo a bordo di un veicolo per la consegna delle pizze a domicilio, che non appena resosi conto della presenza dei Carabinieri cercava di allontanarsi mostrando un eccessiva agitazione, i militari pertanto decidevano di effettuare una perquisizione all’esito della quale trovavano ben altro che delle semplici pizze, infatti ben occultati nel bagagliaio del veicolo, veniva rinvenuti e posti sotto sequestro: kg. 1,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; kg 4,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish; una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, relativo munizionamento e silenziatore.

All’esito dell’udienza di convalida per l’uomo si sono aperte le porte del carcere mentre una delle donne è stata posta agli arresti domiciliari e per l’altra e stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Erice.