Parametri acqua regolari, riaperto distaccamento pompieri a Canicattì 

Distaccamento che, negli scorsi giorni, è stato temporaneamente chiuso dal comando provinciale di Agrigento

Esiti conformi ai parametri microbiologici analizzati. Questo l’esito dei campionamenti e controlli eseguiti, dall’azienda idrica comuni Agrigentini, alla rete che serve le caserme dei carabinieri, dei vigili urbani e il distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì. Distaccamento che, negli scorsi giorni, è stato temporaneamente chiuso dal comando provinciale di Agrigento.

Motivo per il quale le sigle sindacali Conapo, Fns Cisl, Uilpa, Confsal, Fp Cgil e Ugl avevano chiesto un incontro urgente al prefetto e al sindaco Vincenzo Corbo. “Abbiamo agito con tempestività e trasparenza. I controlli effettuati da Aica hanno dato esito conforme. Per noi la tutela della salute pubblica non è uno slogan: è una responsabilità quotidiana – ha detto la presidente del Cda Aica, Danila Nobile, – Continueremo a monitorare e a collaborare con tutte le istituzioni competenti”.

